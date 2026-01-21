"Валерий Карпин привык к европейскому футболу и Европе в целом, особенно к испанскому. Поэтому я думаю, что ему было бы легко интегрироваться в испанские команды, и он мог бы достичь с ними успеха", — передает слова Рианчо "Советский спорт".
В воскресенье, 18 января, Карпин посетил матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом Сосьедадом" и "Барселоной" (2:1).
В бытность футболистом Валерий Георгиевич выступал за испанские клубы "Реал Сосьедад" (1994–1996, 2002–2005; 194 матча, 37 забитых мячей, 9 голевых передач), "Валенсия" (1996–1997; 46 матчей, 6 голов, 4 результативных паса) и "Сельта" (1997–2002; 218 игр, 39 забитых мячей, 16 голевых пасов, 1 трофей).
В качестве главного тренера Карпин работал в испанской "Мальорке" (2014–2015; 7 побед, 6 ничьих, 12 поражений).
Рианчо считает, что Карпину под силу добиться успеха в Испании
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах главного тренера сборной России Валерия Карпина в испанских клубах.
Фото: сборная России