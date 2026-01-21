Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ИМТ2 тайм

"Сто процентов нужно организовывать". Самедов - о потенциальном сопернике сборной России

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с Сенегалом.
Фото: ФК "Спартак"
"Сенегал готов сыграть с Россией? Такую встречу сто процентов нужно организовывать и проводить. Все люди хотели бы и считают, что такую встречу нужно провести. Это очень сильный соперник, конечно, стоит!" - цитирует Самедова "Советский Спорт".

Ранее президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил о потенциальной возможности провести товарищеский матч с национальной командой России. Напомним, что сенегальцы стали обладателями Кубка африканских наций.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять товарищеских встреч. Сообщалось, что в нынешнем году сборная России может провести матч с командой, которая примет участие на грядущем чемпионате мира.

