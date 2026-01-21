"Сто процентов нужно организовывать". Самедов - о потенциальном сопернике сборной России

"Сенегал готов сыграть с Россией? Такую встречу сто процентов нужно организовывать и проводить. Все люди хотели бы и считают, что такую встречу нужно провести. Это очень сильный соперник, конечно, стоит!" - цитирует Самедова "Советский Спорт".
Ранее президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил о потенциальной возможности провести товарищеский матч с национальной командой России. Напомним, что сенегальцы стали обладателями Кубка африканских наций.
В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять товарищеских встреч. Сообщалось, что в нынешнем году сборная России может провести матч с командой, которая примет участие на грядущем чемпионате мира.
Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с Сенегалом.
