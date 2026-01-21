Глеб назвал Шуманского талантливым футболистом. Форвард забил 2 мяча в 23 матчах за ЦСКА

"Если у Шуманского будет практика, то это игрок национальной команды. Артем — талантливый, креативный футболист. Не знаю, почему у него не складывается в России. Самое главное — найти своего тренера, который поверит в Артема. Надеюсь, он выберет ту команду, где будет играть", - цитирует Глеба "РБ Спорт".
Артем Шуманский выступает за ЦСКА с июля 2024 года. Форвард провел за "армейцев" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет два забитых мяча. На счету нападающего три матча в составе национальной команды Белоруссии.
Сообщалось, что красно-синие могут расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно. Источники в СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны "Крыльев Советов" и "Партизана". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт форварда с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года.
Фото: ПФК ЦСКА