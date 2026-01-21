Экс-защитник "Спартака": команда играет не на 6-е место, они должны быть как минимум в тройке

"На самом деле, в таблице такая плотность, что выигрываешь два или три матча — ты уже в тройке. Оптимизма и ожиданий достаточно. "Спартак" играет не на шестое место, они должны быть как минимум в тройке и по составу, и по перспективности игры", - сказал Шишкин.
"Спартак" закончил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице. Московская команда ушла на зимнюю паузу с 29 очками по итогам 18 сыгранных туров. От призовой тройки красно-белые отстают на данный момент на восемь баллов, а от первой строчки - на 11.
1 марта "Спартак" сыграет в гостях против "Сочи" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Спартак"