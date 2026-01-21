Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
1 - 1 1 1
Айнтрахт1 тайм
Галатасарай
1 - 1 1 1
Атлетико1 тайм
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Экс-защитник "Спартака": команда играет не на 6-е место, они должны быть как минимум в тройке

Бывший футболист "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал турнирное положение красно-белых по итогам первой части РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"На самом деле, в таблице такая плотность, что выигрываешь два или три матча — ты уже в тройке. Оптимизма и ожиданий достаточно. "Спартак" играет не на шестое место, они должны быть как минимум в тройке и по составу, и по перспективности игры", - сказал Шишкин.

"Спартак" закончил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице. Московская команда ушла на зимнюю паузу с 29 очками по итогам 18 сыгранных туров. От призовой тройки красно-белые отстают на данный момент на восемь баллов, а от первой строчки - на 11.

1 марта "Спартак" сыграет в гостях против "Сочи" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Чемпионат"

