По данным источника, московское "Динамо" положено 10 процентов от трансфера полузащитника Себастьяна Шиманьски из "Фенербахче" в "Ренн".
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сумма сделки составил 10,5 миллионов евро. Таким образом, бело-голубым полагается 1,05 миллиона евро.
26-летний поляк играл за российскую команду с лета 2019 по лето 2023 года, после чего перебрался в Турцию. В составе "Динамо" хавбек провел 86 матчей, в которых оформил 8+17 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
"Динамо" может получить 1 млн евро за переход бывшего игрока в "Ренн"
Фото: ФК "Динамо"