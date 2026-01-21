Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Динамо" может получить 1 млн евро за переход бывшего игрока в "Ренн"

Московский клуб должен заработать на трансфере своего бывшего футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, московское "Динамо" положено 10 процентов от трансфера полузащитника Себастьяна Шиманьски из "Фенербахче" в "Ренн".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сумма сделки составил 10,5 миллионов евро. Таким образом, бело-голубым полагается 1,05 миллиона евро.

26-летний поляк играл за российскую команду с лета 2019 по лето 2023 года, после чего перебрался в Турцию. В составе "Динамо" хавбек провел 86 матчей, в которых оформил 8+17 по системе гол плюс пас.

Источник: "СЭ"

