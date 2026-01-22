Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Стало известно, сколько "Спартак" предложил за Сауся - источник

"Спартак" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Балтики" Владислава Сауся.
Фото: ФК "Балтика"
Московский клуб готов предложить за игрока 250 млн рублей. Сообщается, что красно-белые уже направили официальный запрос в калининградский клуб. При этом в контракте футболиста нет пункта о фиксированной сумме выкупа.

Источник отмечает, что трансфер Сауся выглядит реальным, однако для успешного завершения сделки "Спартаку" может понадобиться увеличить предложение до 350-400 млн рублей.

В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний Саусь провел 17 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста.

"Спартак" с 29 баллами в активе идёт шестым в чемпионате, а "Балтика", набравшая в первой части сезона на шесть очков больше, занимает пятое место.

Источник: "РБ Спорт"

