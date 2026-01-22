Стало известно, сколько "Спартак" предложил за Сауся - источник

Московский клуб готов предложить за игрока 250 млн рублей. Сообщается, что красно-белые уже направили официальный запрос в калининградский клуб. При этом в контракте футболиста нет пункта о фиксированной сумме выкупа.
Источник отмечает, что трансфер Сауся выглядит реальным, однако для успешного завершения сделки "Спартаку" может понадобиться увеличить предложение до 350-400 млн рублей.
В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний Саусь провел 17 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста.
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт шестым в чемпионате, а "Балтика", набравшая в первой части сезона на шесть очков больше, занимает пятое место.
Источник: "РБ Спорт"
Фото: ФК "Балтика"