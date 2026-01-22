Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб "Сельты"

Экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой рассказал, что не исключает вариант работы в тренерском штабе клуба из Виго.

Напомним, Мостовой был игроком "Сельты" с 1996 по 2004 год. - Я согласился бы войти в тренерский штаб "Сельты". Мне не было бы тяжело уезжать из России, потому что за столько лет так никуда и не пригласили. А сколько можно ждать, - передаёт слова бывшего футболиста "РБ Спорт" Сейчас "Сельта" после 20 туров идет на седьмом месте в таблице Ла Лиги, набрав 32 очка.В следующем матче чемпионата команда сыграет на выезде с " Реалом Сосьедад" 25 января, старт встречи - в 20:30 по московскому времени.Напомним, Мостовой был игроком "Сельты" с 1996 по 2004 год.