Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

"Скорее всего, у них всё не очень хорошо". Смолов высказался о негативе в соцсетях

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о волне негатива в интернете и объяснил, почему спокойно относится к хейту со стороны незнакомых людей.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам форварда, агрессия в сети чаще всего говорит не о человеке, в адрес которого она направлена, а о самом авторе подобных комментариев.

- Зачем на него злиться? У него все, скорее всего, не очень хорошо. Если он выливает негатив на протяжении целого дня, ему, во-первых, заняться нечем, и это уже о чем-то говорит, а во-вторых, он транслирует один хейт в адрес того, кто просто ему не симпатичен, - сказал Смолов на ютуб-канале Smol Talk.

Последним клубом Смолова в РПЛ был "Краснодар", с которым нападающий стал чемпионом России. С лета 2025 года футболист остаётся без команды и имеет статус свободного агента. Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Смолову проявляет казахстанский "Актобе".

