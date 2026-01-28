"Скорее всего, у них всё не очень хорошо". Смолов высказался о негативе в соцсетях

По словам форварда, агрессия в сети чаще всего говорит не о человеке, в адрес которого она направлена, а о самом авторе подобных комментариев.
- Зачем на него злиться? У него все, скорее всего, не очень хорошо. Если он выливает негатив на протяжении целого дня, ему, во-первых, заняться нечем, и это уже о чем-то говорит, а во-вторых, он транслирует один хейт в адрес того, кто просто ему не симпатичен, - сказал Смолов на ютуб-канале Smol Talk.
Последним клубом Смолова в РПЛ был "Краснодар", с которым нападающий стал чемпионом России. С лета 2025 года футболист остаётся без команды и имеет статус свободного агента. Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Смолову проявляет казахстанский "Актобе".
Фото: ФК "Краснодар"