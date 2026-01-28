Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Гришин - о Педро в "Зените": креативный мальчишка

Экс-игрок "ЦСКА" Александр Гришин прокомментировал решение "Зенита" продлить контракт с Педро, положительно оценив перспективы молодого футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению эксперта, форвард уже доказал свою полезность для команды и оправдывает доверие тренерского штаба.

- Это молодой футболист. Он приносил пользу. Креативный мальчишка. "Зенит" сделал стопроцентное попадание, переподписав контракт с ним. Через несколько лет его можно будет продать за приличные деньги, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

Петербургский клуб 27 января объявил о продолжении сотрудничества с Педро. Обновлённое соглашение с игроком рассчитано до середины 2030 года.

Форвард защищает цвета "Зенита" с зимы 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах, забил три гола и оформил три ассиста. "Зенит" с 39 очками в активе идёт вторым в чемпионате.

