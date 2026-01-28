Гришин - о Педро в "Зените": креативный мальчишка

По мнению эксперта, форвард уже доказал свою полезность для команды и оправдывает доверие тренерского штаба.
- Это молодой футболист. Он приносил пользу. Креативный мальчишка. "Зенит" сделал стопроцентное попадание, переподписав контракт с ним. Через несколько лет его можно будет продать за приличные деньги, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
Петербургский клуб 27 января объявил о продолжении сотрудничества с Педро. Обновлённое соглашение с игроком рассчитано до середины 2030 года.
Форвард защищает цвета "Зенита" с зимы 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах, забил три гола и оформил три ассиста. "Зенит" с 39 очками в активе идёт вторым в чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"