"По-моему, это агония. На перспективу — да. Понятно, что он себя проявил в "Балтике", эта команда преподнесла сюрприз. Но вот так бросаться на игроков и забирать их… Они только полсезона неплохо отыграли. Это большой риск", — приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".
О переходе Сауся из калининградской команды в "Спартак" стало известно в понедельник, 26 января. Полузащитник подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2029/30. 22-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 19-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.
"Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. "Спартак" идет на шестой строчке, набрав 29 очков после 18-ти туров.
Кирьяков – о трансфере Сауся в "Спартак": по-моему, это агония
Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о трансфере полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"