Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Кирьяков – о трансфере Сауся в "Спартак": по-моему, это агония

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о трансфере полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"По-моему, это агония. На перспективу — да. Понятно, что он себя проявил в "Балтике", эта команда преподнесла сюрприз. Но вот так бросаться на игроков и забирать их… Они только полсезона неплохо отыграли. Это большой риск", — приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".

О переходе Сауся из калининградской команды в "Спартак" стало известно в понедельник, 26 января. Полузащитник подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2029/30. 22-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 19-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

"Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. "Спартак" идет на шестой строчке, набрав 29 очков после 18-ти туров.

