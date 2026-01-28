Мусаев прокомментировал первый контрольный матч "Краснодара" с "Елимаем"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе своей команды в первом контрольном матче с "Елимаем".

Первый матч "Краснодара" после зимней паузы состоится 28 февраля. В этот день команда Мурада Мусаева сыграет с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ. На данный момент черно-зеленые лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. "Не всё получалось, однако и не могло сегодня всё получаться. Самое главное, что была хорошая самоотдача, хорошие комбинации, надо доводить до ума последний пас, реализацию. Но в целом ни одного человека не было, который бы не отдался на 100%", — сказал Мусаев в интервью пресс-службе " Краснодара ". Краснодар " провел товарищеский матч с "Елимаем" из Казахстана во вторник, 27 января. Встреча завершилась победой команды Мусаева со счетом 2:1. В составе "быков" голы забили Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. "Краснодар" проводит тренировочные сборы в ОАЭ. Подготовка команды ко второй части сезона завершится 21 февраля.Первый матч "Краснодара" после зимней паузы состоится 28 февраля. В этот день команда Мурада Мусаева сыграет с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ. На данный момент черно-зеленые лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками.