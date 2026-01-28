Матчи Скрыть

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-22 тайм
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Бубнов: Пруцев должен был быть игроком старта "Спартака" ещё при Станковиче

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможное возвращение полузащитника Данила Пруцева из аренды "Локомотива" в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
"Пруцев, считаю, должен был быть игроком стартового состава ещё при Станковиче. И он выглядел очень здорово. Удивительно, что ему потом стали не доверять. А сейчас он пришёл, так здорово влился, и сейчас это ведущий игрок «Локомотива». Более того, он не хочет сам, а это очень важно. Потому что для "Локомотива" это потеря будет большая, с учётом того, что Баринов ушёл", — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Данил Пруцев стал игроком "Локомотива" на правах аренды летом 2025 года. Полузащитник до этого выступал за "Спартак". Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2028 года. В составе железнодорожников 25-летний футболист принял участие в 17-ти матчах, в которых записал на свой счет один гол и 3 результативные передачи.

"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе команды 37 очков. "Спартак" идет на шестой строчке, набрав 29 очков.

