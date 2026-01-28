Макаров может дебютировать в чемпионате Турции в игре против "Галатасарая"

Новичок "Кайсериспора" Денис Макаров сообщил, что может дебютировать за турецкий клуб в матче с "Галатасараем".

Фото: ФК "Кайсериспор"





Во вторник, 27 января, московское "Динамо" официально объявило о трансфере крайнего нападающего Дениса Макрова в "Кайсериспор". Трудовое соглашение 27-летнего вингера с новым клубом рассчитано до июня этого года.

Матч 20-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Галатасарай" примет на своем поле "Кайсериспор", состоится в это воскресенье, 1 февраля. Начало - в 20:00 по московскому времени.

"Верю, что у меня получится выйти сыграть, физически я буду себя чувствовать нормально. У меня ещё есть три-четыре дня до игры, поэтому готовимся, настраиваемся с отличным настроением", - цитирует Макарова "Чемпионат"