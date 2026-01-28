Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Макаров может дебютировать в чемпионате Турции в игре против "Галатасарая"

Новичок "Кайсериспора" Денис Макаров сообщил, что может дебютировать за турецкий клуб в матче с "Галатасараем".
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Верю, что у меня получится выйти сыграть, физически я буду себя чувствовать нормально. У меня ещё есть три-четыре дня до игры, поэтому готовимся, настраиваемся с отличным настроением", - цитирует Макарова "Чемпионат".

Во вторник, 27 января, московское "Динамо" официально объявило о трансфере крайнего нападающего Дениса Макрова в "Кайсериспор". Трудовое соглашение 27-летнего вингера с новым клубом рассчитано до июня этого года.

Матч 20-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Галатасарай" примет на своем поле "Кайсериспор", состоится в это воскресенье, 1 февраля. Начало - в 20:00 по московскому времени.

