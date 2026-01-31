Общая сумма переводов составила 37 млн евро.
По информации источника, "Крузейро" перечислил петербургскому клубу 27 млн евро за переход Жерсона. Выплата была произведена двумя траншами. В свою очередь, "Атлетико Минейро" заплатил 10 млн евро за Матео Кассьерру одним платежом.
Также отмечается, что "Зенит" может получить дополнительный доход в размере 3 млн евро. Это предусмотрено бонусами, которые будут выплачены в случае достижения Жерсоном определённых показателей по результативным действиям.
Источник: Legalbet
"Зенит" получил 37 млн евро от бразильских клубов за Жерсона и Кассьерру - источник
Фото: ФК "Зенит"