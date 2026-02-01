"Уход Эраковича - это, думаю, было в первую очередь его желание. Он мало играл в составе, что наверное его не очень устраивало. Иначе я не понимаю этого трансфера. Эракович - сильный защитник по российским меркам", - сказал Лепехин "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ сообщалось, что сербская "Црвена Звезда" заинтересована в аренде игрока.
Страхинья Эракович выступает в составе петербургского "Зенита" с конца июля 2023 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых защитник провел 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
Лепехин: уход Эраковича из "Зенита" - это его желание
Фото: ФК "Зенит"