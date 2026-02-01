- Судя по результатам, похоже, всё не очень, команде не везёт. К сожалению, в футболе такое иногда бывает. Главное — понять, почему клуб оказался в такой ситуации, - сказал Личка Legalbet.
Марцел Личка возглавлял московское "Динамо" с 2023 по 2025 год. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/2024 становились бронзовым призером РПЛ.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают 10-е место в РПЛ с 21 очком.
Марио Личка: судя по результатам, у "Динамо" все не очень
Брат экс-главного тренера "Динамо" Марцела Лички Марио оценил выступление бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
