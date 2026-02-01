Матчи Скрыть

Барбоза: в Бразилии большие ожидания от Жерсона

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возвращении экс-игрока "Зенита" Жерсона в бразильский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
- В Бразилии, действительно, очень большие ожидания от возвращения Жерсона. Есть ощущение, что он еще не до конца раскрыл весь свой потенциал, все свои возможности, - сказал Барбоза "РБ Спорт".

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего игрок принял участие в 15 матчах во всех турнирах за "Зенит", забив 2 гола.

В январе текущего года игрок перешел в "Крузейро" за 30 миллионов евро.

