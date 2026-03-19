Главный тренер "Спартака" оценил важность Заболотного для команды

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо высказался о качествах Антона Заболотного.
По словам Карседо, Заболотный - опытный футболист, помогающий молодым игрокам.

- Антон очень помогает команде. Это опытный игрок, он помогает молодым, где-то советом.

Но в команде есть [Манфред] Угальде, [Ливай] Гарсия. Часто мы играем по схеме с одним нападающим. Но я доволен тем, как Антон работает на поле и вне его, - цитирует Карседо "Чемпионат".

Антон Заболотный является игроком московского "Спартака" с лета 2025 года, всего форвард провел за столичный клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

