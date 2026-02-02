"Надеюсь, забьёт минимум 100 голов за ЦСКА". Акинфеев высказался о Гонду

По словам вратаря, новичок быстро адаптировался в коллективе и уверенно чувствует себя на тренировках.
- Это профессионал. Дай бог, чтобы у него без травм всё было. По спортивным и человеческим качествам он очень хорош, проблем с ним не было, влился в коллектив. Надеюсь, что этот гол будет неким толчком для него и он забьёт, как минимум, 100 за ЦСКА, а может 150, - рассказал капитан московской команды на ютуб-канале "армейцев".
Гонду отметился дебютным голом за красно-синих в товарищеском поединке против "Динамо" из Самарканда.
В ЦСКА аргентинский форвард перешёл этой зимой в рамках обмена с "Зенитом": в обратном направлении отправился защитник Игорь Дивеев, а также сообщалось о доплате со стороны петербургского клуба в размере 2 млн евро.
В текущем сезоне Гонду отметился четырьмя результативными действиями в составе "Зенита" - двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Фото: ПФК ЦСКА