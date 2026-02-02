Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

"Надеюсь, забьёт минимум 100 голов за ЦСКА". Акинфеев высказался о Гонду

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о новом нападающем армейского клуба Лусиано Гонду
Фото: ПФК ЦСКА
По словам вратаря, новичок быстро адаптировался в коллективе и уверенно чувствует себя на тренировках.

- Это профессионал. Дай бог, чтобы у него без травм всё было. По спортивным и человеческим качествам он очень хорош, проблем с ним не было, влился в коллектив. Надеюсь, что этот гол будет неким толчком для него и он забьёт, как минимум, 100 за ЦСКА, а может 150, - рассказал капитан московской команды на ютуб-канале "армейцев".

Гонду отметился дебютным голом за красно-синих в товарищеском поединке против "Динамо" из Самарканда.

В ЦСКА аргентинский форвард перешёл этой зимой в рамках обмена с "Зенитом": в обратном направлении отправился защитник Игорь Дивеев, а также сообщалось о доплате со стороны петербургского клуба в размере 2 млн евро.

В текущем сезоне Гонду отметился четырьмя результативными действиями в составе "Зенита" - двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится