Российский футболист появился на поле на 60-й минуте встречи. В компенсированное время Макаров получил предупреждение. Матч завершился крупным поражением "Кайсериспора" - 0:4.
О переходе Макарова в турецкий клуб из "Динамо" стало известно 27 января. Соглашение рассчитано до конца сезона.
После 20 туров Суперлиги "Кайсериспор" с 15 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице.
Макаров дебютировал в чемпионате Турции - его команда проиграла 0:4
Фото: ФК "Кайсериспор"