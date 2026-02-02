Макаров дебютировал в чемпионате Турции - его команда проиграла 0:4

Полузащитник Денис Макаров провёл первый матч в составе "Кайсериспора", дебютировав за турецкий клуб в игре 20-го тура Суперлиги против "Галатасарая".

Фото: ФК "Кайсериспор"





О переходе Макарова в турецкий клуб из "



После 20 туров Суперлиги "Кайсериспор" с 15 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице. Российский футболист появился на поле на 60-й минуте встречи. В компенсированное время Макаров получил предупреждение. Матч завершился крупным поражением "Кайсериспора" - 0:4.

О переходе Макарова в турецкий клуб из "Динамо" стало известно 27 января. Соглашение рассчитано до конца сезона.