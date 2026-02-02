Экс-президент "Спартака" отреагировал на слухи вокруг Мартинса

Фото: ФК "Спартак"

- Мартинс мне нравится! Он фактурный, большой, забивает и продавливает. Не знаю, почему вообще встал вопрос, чтобы его продать. Если только деньги хорошие дают. А так он точно не хуже половины игроков " Спартака ", - цитирует Червиченко "Чемпионат"

По словам экс-руководителя, футболист приносит пользу команде, поэтому разговоры о его уходе вызывают вопросы.В этом сезоне РПЛ футболист принял участие в 16 матчах, дважды поразил ворота соперников и отметился одним ассистом. Также на его счету пять встреч в Кубке России, но без голевых действий.Трудовой договор полузащитника со "Спартаком" рассчитан до середины 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.