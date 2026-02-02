Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Экс-президент "Спартака" отреагировал на слухи вокруг Мартинса

Экс-глава "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном расставании клуба с полузащитником Кристофером Мартинсом, усомнившись в целесообразности такого шага.
Фото: ФК "Спартак"
По словам экс-руководителя, футболист приносит пользу команде, поэтому разговоры о его уходе вызывают вопросы.

- Мартинс мне нравится! Он фактурный, большой, забивает и продавливает. Не знаю, почему вообще встал вопрос, чтобы его продать. Если только деньги хорошие дают. А так он точно не хуже половины игроков "Спартака", - цитирует Червиченко "Чемпионат".


В этом сезоне РПЛ футболист принял участие в 16 матчах, дважды поразил ворота соперников и отметился одним ассистом. Также на его счету пять встреч в Кубке России, но без голевых действий.

Трудовой договор полузащитника со "Спартаком" рассчитан до середины 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится