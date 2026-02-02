Матчи Скрыть

"С ним связаны большие надежды". Мор - о трансфере "Зенита"

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о трансфере атакующего полузащитника Джона Джона в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам эксперта, петербургскому клубу необходим результат уже в ближайшее время, а потому ожидания от бразильского хавбека изначально будут высокими.

- Клубу здесь и сейчас нужен результат. У него времени на раскачку нет. Футболист хороший, это сомнению не подвергается. Играть он умеет. Посмотрим, в какой форме он подойдёт в возобновлению чемпионата, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".


Бразилец присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. Официально о переходе футболиста из "Ред Булл Брагантино" было объявлено 28 января. Контракт между сторонами рассчитан до 2031 года, а в составе сине-бело-голубых бразилец будет выступать под 14-м номером.

После первой части сезона "Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в чемпионате России. После рестарта РПЛ команда проведёт домашний поединок против "Балтики".

