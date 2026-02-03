Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Глушаков: без России нет футбола в мире

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении россиян на международные турниры.
Фото: Getty Images
Глушков заявил, что российских футболистов должны были вернуть на международные соревнования еще в прошлом году, а также выразил уверенность в том, что с россиян вскоре снимут санкции.

"Есть вера, что ситуация изменится. Мне кажется, мы ещё в прошлом году должны были принимать участие в международных соревнованиях. Однако всё это политические моменты. Нас в любом случае вернут.
Без России, без нашей державы нет футбола в мире", — приводит слова Глушакова "Чемпионат".


Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение российских спортсменов ни к чему не привело и призвал поднять вопрос снятия санкций с российских команд и сборных.

Напомним, российские футбольные клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России по футболу на данный момент проводит только товарищеские матчи.

