Глушаков: без России нет футбола в мире

"Есть вера, что ситуация изменится. Мне кажется, мы ещё в прошлом году должны были принимать участие в международных соревнованиях. Однако всё это политические моменты. Нас в любом случае вернут.
Без России, без нашей державы нет футбола в мире", — приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение российских спортсменов ни к чему не привело и призвал поднять вопрос снятия санкций с российских команд и сборных.
Напомним, российские футбольные клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России по футболу на данный момент проводит только товарищеские матчи.