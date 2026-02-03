Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Мусаев - о матче с ЦСКА: удаление сыграло большую роль

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал матч Зимнего Кубка РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам тренера, команда выглядела тяжеловато, однако после перерыва сумела добавить в активности и навязать сопернику борьбу.

Мы были очень тяжёлыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины.
Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счёт. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций, - рассказал специалист в эфире "Матч ТВ".

Матч прошёл 3 февраля и завершился со счётом 2:2. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее.

По ходу встречи было зафиксировано три удаления. В составе южной команды досрочно покинули поле Жубал и Степан Садчиков, однако команда продолжила игру в равных составах благодаря заменам, разрешённым регламентом турнира при удалении за вторую жёлтую карточку.

У ЦСКА прямую красную карточку получил Мойзес. В этой ситуации правила соревнований не позволяют уравнять составы, поэтому армейцы завершали встречу вдесятером.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится