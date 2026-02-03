Мусаев - о матче с ЦСКА: удаление сыграло большую роль

Мы были очень тяжёлыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины.Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счёт. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций, - рассказал специалист в эфире "Матч ТВ".
Матч прошёл 3 февраля и завершился со счётом 2:2. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее.
По ходу встречи было зафиксировано три удаления. В составе южной команды досрочно покинули поле Жубал и Степан Садчиков, однако команда продолжила игру в равных составах благодаря заменам, разрешённым регламентом турнира при удалении за вторую жёлтую карточку.
У ЦСКА прямую красную карточку получил Мойзес. В этой ситуации правила соревнований не позволяют уравнять составы, поэтому армейцы завершали встречу вдесятером.