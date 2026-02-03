Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Аршавин: подписал бы в "Зенит" Месси. Он принёс бы чемпионство

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказал своё мнение о возможном усилении петербургского клуба в линии атаки, затронув тему потенциального перехода Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, он слабо знаком с карьерой колумбийского нападающего и предпочёл бы увидеть в составе "сине-бело-голубых" игрока другого уровня.

Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл.
Не могу ничего сказать. Если бы была возможность, подписал бы в "Зенит" Месси. Он бы усилил команду и принес чемпионство, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появлялась информация, что Дуран в ближайшее время может присоединиться к "Зениту" на правах аренды. Форвард в этом сезоне выступает за "Фенербахче", а права на игрока принадлежат "Аль-Насру".

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" с 39 очками занимает второе место в чемпионате России. Свой первый официальный матч в новом году команда проведёт 27 февраля - против "Балтики" на своём поле.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится