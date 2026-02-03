Аршавин: подписал бы в "Зенит" Месси. Он принёс бы чемпионство

Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл.Не могу ничего сказать. Если бы была возможность, подписал бы в "Зенит" Месси. Он бы усилил команду и принес чемпионство, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация, что Дуран в ближайшее время может присоединиться к "Зениту" на правах аренды. Форвард в этом сезоне выступает за "Фенербахче", а права на игрока принадлежат "Аль-Насру".
После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" с 39 очками занимает второе место в чемпионате России. Свой первый официальный матч в новом году команда проведёт 27 февраля - против "Балтики" на своём поле.