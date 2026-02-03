Матчи Скрыть

"Европа прибьёт Инфантино". Петржела высказался об инициативе ФИФА по России

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела скептически отнёсся к инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино, касающейся возможного возвращения России в международный футбол.
Фото: Getty Images
- Инфантино ничего не сможет сделать, потому что Европа его прибьет. У него нет шанса прекратить отстранение, - передаёт слова Петржелы Sport24.


Накануне глава ФИФА заявил, что организации следует рассмотреть возможность отмены ограничений в отношении российских национальных команд. Инфантино признал, что санкции не дают должного эффекта и стоит задуматься о возвращении российской национальной команды.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

