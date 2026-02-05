Хозяева повели в счёте в первом тайме после реализованного пенальти Джанлуки Скамакки. В концовке встречи бергамаски сняли все вопросы: сначала отличился Камалдин Сулемана, а затем третий мяч забил Марио Пашалич.
Победа вывела "Аталанту" в полуфинал турнира. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Болонья" - "Лацио".
"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии
"Аталанта" уверенно прошла "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии, добившись крупной победы на своём поле - 3:0.
Фото: Football Italia