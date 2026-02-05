Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Аталанта" разгромила "Ювентус" и вышла в полуфинал Кубка Италии

"Аталанта" уверенно прошла "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии, добившись крупной победы на своём поле - 3:0.
Фото: Football Italia
Хозяева повели в счёте в первом тайме после реализованного пенальти Джанлуки Скамакки. В концовке встречи бергамаски сняли все вопросы: сначала отличился Камалдин Сулемана, а затем третий мяч забил Марио Пашалич.

Победа вывела "Аталанту" в полуфинал турнира. В следующем раунде команда встретится с победителем пары "Болонья" - "Лацио".

