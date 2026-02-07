Матчи Скрыть

Аршавин высказался о переходе Сауся в "Спартак", упомянув "Зенит"

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался о переходе Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Аршавина, Саусь был востребован на рынке и теперь "Зенит" должен получить процент от продажи защитника в "Спартак".

- "Балтика" должна была кого-то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке.
В принципе, я за него рад. Рад, что "Зенит" должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с "Балтикой".
Все довольны, Влад перешел в большой клуб, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Владислав Саусь вышел на поле в составе калининградской "Балтики" в 19 встречах и записал на свой счет 1+2 по системе "гол+пас". В зимнее трансферное окно защитник за 3,8 миллионов евро перешел в московский "Спартак" и заключил с красно-белыми контракт до лета 2030 года.

По итогам 18 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Калининградцы располагаются на пятой строчке с 35 баллами. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар" с 40 набранными очками.

