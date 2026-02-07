Полузащитник "Краснодара" высказался об уходе Козлова в ЦСКА

-
Я пока ещё не осознаю уход Дани. Но думаю, что завтра мы с ним ещё увидимся.Не знаю, как будет дальше. Посмотрим… - приводит слова Кривцова "Советский Спорт".
Сообщалось, что в ближайшее время полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Полузащитник не принимал участия во вчерашнем матче "быков" с "Зенитом" (3:0) - сообщалось, что он улетел в Москву для прохождения медосмотра.
В текущем сезоне Козлов вышел на поле в 19 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Футболист является самым результативным игроком южан в Кубке России.