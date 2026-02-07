Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Полузащитник "Краснодара" высказался об уходе Козлова в ЦСКА

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о скором переходе Данилы Козлова в ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Кривцов на данный момент не осознает уход Козлова и надеется, что еще успеет увидеться с ним перед его переходом в ЦСКА.

-
Я пока ещё не осознаю уход Дани. Но думаю, что завтра мы с ним ещё увидимся.
Не знаю, как будет дальше. Посмотрим… - приводит слова Кривцова "Советский Спорт".

Сообщалось, что в ближайшее время полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Полузащитник не принимал участия во вчерашнем матче "быков" с "Зенитом" (3:0) - сообщалось, что он улетел в Москву для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне Козлов вышел на поле в 19 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Футболист является самым результативным игроком южан в Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится