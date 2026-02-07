Кривцов рассказал о физическом состоянии на зимних сборах

- Эти сборы отличаются от тех, на которых меня обсуждали.
Не очень важно, в каком ты состоянии, потому что на сборах всегда тяжело, - приводит слова Кривцова "Советский Спорт".
На Зимнем кубке РПЛ "Краснодар" одержал одну победу и один раз уступил - команда Мурада Мусаева уступила ЦСКА со счетом 2:2 (4:5 - пен.), а также одержала победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:0.
В текущем сезоне Никита Кривцов провел за южан во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.