Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Защитник "Милана" может перейти в РПЛ

Защитник "Милана" готов к переходу в РПЛ летом.
Фото: ФК "Милан"
По информации источника, защитник "Милана" Филиппо Терраччано готов к переходу в российский клуб в летнее трансферное окно, если последует предложение.

На данный момент итальянский защитник выступает в составе "Кремонезе" на правах аренды. В текущем сезоне за клуб футболист провел 23 матча и забил 2 гола. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

