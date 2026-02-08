По информации источника, защитник "Милана" Филиппо Терраччано готов к переходу в российский клуб в летнее трансферное окно, если последует предложение.
На данный момент итальянский защитник выступает в составе "Кремонезе" на правах аренды. В текущем сезоне за клуб футболист провел 23 матча и забил 2 гола. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Защитник "Милана" может перейти в РПЛ
Фото: ФК "Милан"