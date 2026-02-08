Матчи Скрыть

Литвинов высказался о Карседо: можно провести параллель с Абаскалем

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Игрок рассказал, что открытий в работе со специалистом нет.

"В чем главный контраст со Станковичем? Все мы разные люди, есть разные моменты. Открытий точно нет, мы уже работали с испанцами.
Можно провести параллель с Абаскалем, где-то был удивлен, что он настолько вовлечен", - передает слова Литвинова "Матч ТВ".


Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. 11 ноября 2025 года сербский специалист ушел в отставку с должности.

В начале января 2026 года пресс-служба красно-белых объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером московского клуба. Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос".

