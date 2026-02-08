Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

"Рубин" обыграл "Навбахор" в товарищеском матче

Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Рубин"
Голами в матче отличились правый вингер Энри Мукба и нападающий Жак Сиве.

Товарищеские матчи

Формат матча - 2 тайма по 60 минут

Голы: Мукба, 37, Сиве, 101.

"Рубин": Ставер, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Ломовицкий, Апшацев, Иванов, Кузнецов, Васильев, Мукба, Моторин.

С 61-й минуты: Нигматуллин (Кеняйкин, 91), Грицаенко, Нижегородов (Лобов, 91), Тесленко, Рожков, Арройо, Тешкин, Ходжа, Васильев (Моторин, 91), Шабанхаджай, Сиве.

