Голами в матче отличились правый вингер Энри Мукба и нападающий Жак Сиве.
Товарищеские матчи
Формат матча - 2 тайма по 60 минут
Голы: Мукба, 37, Сиве, 101.
"Рубин": Ставер, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Ломовицкий, Апшацев, Иванов, Кузнецов, Васильев, Мукба, Моторин.
С 61-й минуты: Нигматуллин (Кеняйкин, 91), Грицаенко, Нижегородов (Лобов, 91), Тесленко, Рожков, Арройо, Тешкин, Ходжа, Васильев (Моторин, 91), Шабанхаджай, Сиве.
"Рубин" обыграл "Навбахор" в товарищеском матче
Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Рубин"