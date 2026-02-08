Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Угальде высказался о слухах об уходе из "Спартака"

Футболист "Спартака" Манфред Угальде высказался о слухах об уходе из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Игрок заявил, что сконцентрирован на выступлениях за "Спартак".

"Никаких новостей не знаю, ничего не читал.
Сконцентрирован на работе тут.
Мы готовимся к возобновлению сезона", - передает слова игрока "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Манфред Угальде может перейти в ПСВ на правах аренды.

Футболист выступает в составе "Спартака" с конца января 2024 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 21 матч и забил 6 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

