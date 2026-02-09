Матчи Скрыть

Семин считает, что Дуран поможет "Зениту" бороться за чемпионство

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил трансфер нападающего Джона Дурана из "Аль-Насра" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семина, Дуран сыграет решающую роль в гонке за чемпионство "Зенита".

"Это посыл "Зенита", что он будет бороться за чемпионство.
Им нужен был центральный нападающий, они и выбрали его. Мы ждем очень интересной концовки сезона РПЛ. Будет жесткая борьба за чемпионское звание", — приводит слова Семина "Матч ТВ".

До перехода в санкт-петербургский клуб Дуран выступал в "Фенербахче" и "Аль-Насре". За турецкую команду колумбийский футболист вышел на поле в 21 матче, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. В составе команды из Саудовской про-лиги нападающий вышел на поле в 18-ти встречах, в которых забил 12 мячей. На счету Дурная также выступления за "Астон Виллу", "Энвигадо" и "Чикаго Файр".

"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда довела количество набранных очков до 39 и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

