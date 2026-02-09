Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Дуран: приложу максимум усилий, чтобы привести "Зенит" к трофеям

Новичок "Зенита" Джон Дуран прокомментировал свой переход в российский клуб.
Фото: Getty Images
Дуран заявил, что готов приложить максимум усилий, чтобы "Зенит" завоевал чемпионский титул.

"Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым.
Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям. Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперёд", — приводит слова Дурана пресс-служба "Зенита".


"Зенит" объявил об трансфере Джона Дурана 9 февраля. Российский клуб арендовал форварда у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение колумбийского нападающего с санкт-петербуржцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее форвард также выступах за турецкий "Фенербахче".

"Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков. У лидирующего "Краснодара" на данный момент 40 очков.

