Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Игрок "Акрона" объяснил, почему не мечтает перейти в "Реал" Мадрид

Боснийский нападающий "Акрона" Ифет Джаковац ответил, есть ли у него мечта или цель в футболе.
Фото: ФК "Акрон"
Джаковац заявил, что уже достиг основных целей в футболе.

"Самое главное, что я живу футболом. Я делаю то, что люблю. Я играл в Лиге Европы, в Лиге наций, за сборную — мне есть о чём рассказать своим детям завтра.
Я уже достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в «Реал» Мадрид.
Мне 28 лет: скорее всего, год-другой — и всё…Шутка!" — приводит слова Джаковаца "Чемпионат".

Ифет Джаковац является игроком "Акрона" с января 2025 года. 28-летний нападающий ранее играл в сербской команде "Бачка Тополу", выступающей в главном дивизионе страны. В чемпионате Сербии игрок вышел на поле в 125 матчах, в которых записал на свой счет 25 голов и 15 результативных передач.

В нынешнем сезоне в составе "Акрона" Джаковац провел 15 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится