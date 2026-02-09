Игрок "Акрона" объяснил, почему не мечтает перейти в "Реал" Мадрид

"Самое главное, что я живу футболом. Я делаю то, что люблю. Я играл в Лиге Европы, в Лиге наций, за сборную — мне есть о чём рассказать своим детям завтра.
Я уже достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в «Реал» Мадрид.Мне 28 лет: скорее всего, год-другой — и всё…Шутка!" — приводит слова Джаковаца "Чемпионат".
Ифет Джаковац является игроком "Акрона" с января 2025 года. 28-летний нападающий ранее играл в сербской команде "Бачка Тополу", выступающей в главном дивизионе страны. В чемпионате Сербии игрок вышел на поле в 125 матчах, в которых записал на свой счет 25 голов и 15 результативных передач.
В нынешнем сезоне в составе "Акрона" Джаковац провел 15 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.