"Надо карать по всей строгости". Губерниев – о драке игроков "Крыльев" и "КАМАЗа"

"Во-первых, это ужасный пример.
Надо карать по всей строгости: дисквалификации, штрафы и так далее. Люди нарушили футбольные правила и законы, а значит, должны нести ответственность.Нельзя спускать такие вещи на тормозах. Решение о подходящем наказании должны принимать компетентные люди, согласно букве закона", — приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Контрольный матч между "Крыльями Советов" и "КАМАЗом" состоялся сегодня, 9 февраля. Игра была завершена досрочно из-за массовой драки на поле. По истечении 45-ти минут защитник самарцев головой ударил лицо соперника, спровоцировав потасовку.
К концу первого тайма команда из Набережных Челнов выигрывала со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник "КАМАЗа" Владислав Давыдов.