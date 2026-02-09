Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

"Надо карать по всей строгости". Губерниев – о драке игроков "Крыльев" и "КАМАЗа"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о драке, произошедшей во время матча "Крыльев Советов" и "КАМАЗа".
Фото: "Матч ТВ"
Губерниев заявил, что к игрокам, устроившим драку, необходимо применить соответствующие санкции.

"Во-первых, это ужасный пример.
Надо карать по всей строгости: дисквалификации, штрафы и так далее. Люди нарушили футбольные правила и законы, а значит, должны нести ответственность.
Нельзя спускать такие вещи на тормозах. Решение о подходящем наказании должны принимать компетентные люди, согласно букве закона", — приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Контрольный матч между "Крыльями Советов" и "КАМАЗом" состоялся сегодня, 9 февраля. Игра была завершена досрочно из-за массовой драки на поле. По истечении 45-ти минут защитник самарцев головой ударил лицо соперника, спровоцировав потасовку.

К концу первого тайма команда из Набережных Челнов выигрывала со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник "КАМАЗа" Владислав Давыдов.

