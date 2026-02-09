"Надо карать по всей строгости". Губерниев – о драке игроков "Крыльев" и "КАМАЗа"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о драке, произошедшей во время матча "Крыльев Советов" и "КАМАЗа".

Фото: "Матч ТВ"





"Во-первых, это ужасный пример. Надо карать по всей строгости: дисквалификации, штрафы и так далее. Люди нарушили футбольные правила и законы, а значит, должны нести ответственность. Нельзя спускать такие вещи на тормозах. Решение о подходящем наказании должны принимать компетентные люди, согласно букве закона", — приводит слова Губерниева "



Контрольный матч между "Крыльями Советов" и "КАМАЗом" состоялся сегодня, 9 февраля. Игра была завершена досрочно из-за массовой драки на поле. По истечении 45-ти минут защитник самарцев головой ударил лицо соперника, спровоцировав потасовку.



К концу первого тайма команда из Набережных Челнов выигрывала со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник "КАМАЗа" Владислав Давыдов.

КАМАЗ