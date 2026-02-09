Роша заявил, что однажды может вернуться в ЦСКА

Фото: Global Look Press

Кто знает, может быть, однажды я снова надену футболку ЦСКА и вернусь в клуб", — приводит слова Роши " Матч ТВ ".

Роша не исключил, что может вернуться в армейский клуб."Я испытываю особую привязанность к этому клубу. К России и всему, что я и моя семья пережили там.Бразильский футболист выступал за ЦСКА в течение трех лет с 2022 года. Роша покинул московский клуб летом 2025 года, перейдя в "Аль_джазиру". За все время в составе армейцев он вышел на поле в 106 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и отдал 9 результативных передач. Вместе с московским клубом Роша выиграл два Кубка России и Суперкубок страны.ЦСКА после 18-ти туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками. У лидирующего "Краснодара" на данный момент 40 очков.