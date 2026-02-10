Мор высказался о драке в матче "Крылья Советов" - КАМАЗ

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно", - сказал Мор " Матч ТВ ".

Эдуард удивился действием игрока, так как считает его спокойным человеком."Знаю Николая как спокойного рассудительного человека. Он порядочный парень. Я не оправдываю его.Напомним, товарищеский матч между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" состоялся в понедельник, 9 февраля. Встреча завершилась досрочно по истечении первых 45-ти минут из-за драки на поле. В концовке первого тайма Николай Рассказов головой ударил игрока команды соперника Ацамаза Ревазова. Тем самым защитник самарской команды спровоцировал потасовку.На момент остановки матча "КАМАЗ" обыгрывал "Крылья Советов" со счетом 1:0. Голом отметился защитник команды из Набережных Челнов Владислав Давыдов.