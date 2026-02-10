Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Мор высказался о драке в матче "Крылья Советов" - КАМАЗ

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал эпизод с участием защитника "Крыльев Советов" Николая Рассказова в матче с КАМАЗом, который привел к массовой драке.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Эдуард удивился действием игрока, так как считает его спокойным человеком.

"Знаю Николая как спокойного рассудительного человека. Он порядочный парень. Я не оправдываю его.
Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно", - сказал Мор "Матч ТВ".


Напомним, товарищеский матч между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" состоялся в понедельник, 9 февраля. Встреча завершилась досрочно по истечении первых 45-ти минут из-за драки на поле. В концовке первого тайма Николай Рассказов головой ударил игрока команды соперника Ацамаза Ревазова. Тем самым защитник самарской команды спровоцировал потасовку.

На момент остановки матча "КАМАЗ" обыгрывал "Крылья Советов" со счетом 1:0. Голом отметился защитник команды из Набережных Челнов Владислав Давыдов.

