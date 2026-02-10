Игрок КАМАЗа рассказал, в каком состоянии находится Ревазов, получивший удар в голову от Рассказова

Полузащитник КАМАЗа Сурхайхан Абдуллаев поделился информацией о состоянии Ацамаза Ревазова, который получил удар в голову от защитника "Крыльев Советов" Николая Рассказова в драке.

Фото: "Матч ТВ"

Он в больнице. Дождусь его, поговорим. Если он захочет, позвонит Рассказову, может, предложит ему встретиться как мужчины. "Ладно ещё Рассказов, позвонит, извинится. Но Констанца, который ловит ха-ха после всего этого… я этого не понимаю", - сказал Абдуллаев "



Смотреть видео драки



Товарищеский матч между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" состоялся в понедельник, 9 февраля. Встреча завершилась досрочно по истечении первых 45-ти минут из-за драки на поле. В концовке первого тайма Николай Рассказов головой ударил игрока команды соперника Ацамаза Ревазова. Тем самым защитник самарской команды спровоцировал потасовку.



На момент остановки матча "КАМАЗ" обыгрывал "Крылья Советов" со счетом 1:0. Голом отметился защитник команды из Набережных Челнов Владислав Давыдов.

