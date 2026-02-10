В "Сочи" сообщили о возвращении Гуарирапы из аренды

Нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в расположение "Сочи" после досрочного завершения арендного соглашения с клубом из ОАЭ "Шарджа".

Фото: ФК "Сочи"

Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, сторонам удалось договориться о прекращении аренды раньше установленного срока. Венесуэльский форвард провёл на поле в составе "Шарджи" лишь 29 минут с сентября и забил один гол.



Гуарирапа выступает за "Сочи" с 2024 года. За это время он принял участие в 26 матчах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.