Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

В "Сочи" сообщили о возвращении Гуарирапы из аренды

Нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в расположение "Сочи" после досрочного завершения арендного соглашения с клубом из ОАЭ "Шарджа".
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, сторонам удалось договориться о прекращении аренды раньше установленного срока. Венесуэльский форвард провёл на поле в составе "Шарджи" лишь 29 минут с сентября и забил один гол.

Гуарирапа выступает за "Сочи" с 2024 года. За это время он принял участие в 26 матчах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

