Аугусто заявил, что "Краснодар" не зависит от Сперцяна и Кордобы

"Мы контролировали весь матч, за исключением концовки второго тайма, когда нам забили гол. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться к победам. Сказалось ли отсутствие Сперцяна и Кордобы?
Наша команда не зависит от двух игроков, какими бы важными они ни были. У нас есть другие лидеры", — отметил Аугусто в беседе с "Матч ТВ".
По итогам 18 прошедших туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла национальный чемпионат.
19 тур РПЛ стартует 27 февраля. Днем позже в рамках этого тура "быки" примут на своем поле "Ростов" (11-е место, 21 очко).