Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Аугусто заявил, что "Краснодар" не зависит от Сперцяна и Кордобы

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто рассказал, как на игру команды в матче с московским "Динамо" на Зимнем кубке РПЛ повлияло отсутствие Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
В заключительном матче турнира краснодарцы проиграли динамовцам с минимальным счетом. По мнению Аугусто, "быки" держали ситуацию под контролем практически всю игру.

"Мы контролировали весь матч, за исключением концовки второго тайма, когда нам забили гол. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться к победам. Сказалось ли отсутствие Сперцяна и Кордобы?

Наша команда не зависит от двух игроков, какими бы важными они ни были. У нас есть другие лидеры", — отметил Аугусто в беседе с "Матч ТВ".

По итогам 18 прошедших туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла национальный чемпионат.

19 тур РПЛ стартует 27 февраля. Днем позже в рамках этого тура "быки" примут на своем поле "Ростов" (11-е место, 21 очко).

