В "Зените" ответили, стоит ли ждать новых трансферов зимой

- Мы взяли троих игроков – Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана.
Думаю, этого достаточно для нашей команды на данном этапе, если исходить из того, что на каждой позиции должно быть по два футболиста, - цитирует Зырянова "Матч ТВ".
После 18 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков и уступая лидирующему "Краснодару" на одно очко. В первом матче после возобновления РПЛ коллектив Сергея Семака на своём поле примет "Балтику", матч запланирован на 27 февраля.