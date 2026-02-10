Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

В "Зените" ответили, стоит ли ждать новых трансферов зимой

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал текущую стадию зимней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, на данном этапе состав команды полностью укомплектован.

- Мы взяли троих игроков – Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана.

Думаю, этого достаточно для нашей команды на данном этапе, если исходить из того, что на каждой позиции должно быть по два футболиста, - цитирует Зырянова "Матч ТВ".

После 18 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков и уступая лидирующему "Краснодару" на одно очко. В первом матче после возобновления РПЛ коллектив Сергея Семака на своём поле примет "Балтику", матч запланирован на 27 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится