Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Мусаев - о матче с "Динамо": нельзя так отдавать игру

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал неудачную концовку матча с московским "Динамо" в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Тренер отметил, что игра складывалась равной и могла завершиться серией пенальти, однако решающей стала ошибка в концовке встречи, которая перечеркнула результат.

- Игра была равная, у нас и у "Динамо" были моменты, исход должен был решиться в серии пенальти, но грубая ошибка на последних минутах…

Нельзя так играть, какой бы ни был матч, нужно стараться его выиграть. Расстроился, что в концовке матча отдали игру, нельзя было этого делать, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

По итогам турнира в ОАЭ "Краснодар" набрал четыре очка и занял третье место. Команда Мусаева сыграла вничью с ЦСКА - 2:2 (4:5 по пенальти), разгромила "Зенит" - 3:0 и завершила выступление поражением от "Динамо" - 0:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится