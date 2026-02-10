Мусаев - о матче с "Динамо": нельзя так отдавать игру

- Игра была равная, у нас и у "Динамо" были моменты, исход должен был решиться в серии пенальти, но грубая ошибка на последних минутах…
Нельзя так играть, какой бы ни был матч, нужно стараться его выиграть. Расстроился, что в концовке матча отдали игру, нельзя было этого делать, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".
По итогам турнира в ОАЭ "Краснодар" набрал четыре очка и занял третье место. Команда Мусаева сыграла вничью с ЦСКА - 2:2 (4:5 по пенальти), разгромила "Зенит" - 3:0 и завершила выступление поражением от "Динамо" - 0:1.