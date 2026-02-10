Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Защитник "Локомотива" продолжит карьеру в азербайджанском "Туране"

Игрок "Локомотива" Марк Мампасси продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом московский клуб сообщил на своих официальных страницах. 22-летний защитник отправился в аренду в "Туран". Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года и включает пункт о возможном выкупе прав на игрока.

Футболист пополнил состав "Локомотива" в январе 2022 года. За московский клуб защитник провёл 21 матч во всех турнирах.

Ранее Мампасси получал игровую практику в аренде, выступая за "Антальяспор" и "Кортрейк".

