Футболист "Спартака" рассказал, как команда адаптируется к требованиям нового тренера

- Сейчас у нас новый тренер, мы понимаем, что Карседо хочет от нас с точки зрения тактики. Понимаем, как играть с мячом и без него.
Сейчас с каждым матчем мы становимся лучше, - цитирует Джику "Матч ТВ".
В январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.