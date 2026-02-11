Матчи Скрыть

Футболист "Спартака" рассказал, как команда адаптируется к требованиям нового тренера

Защитник "Спартака" Александер Джику рассказал о новых требованиях тренерского штаба.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, команда понимает, что от нее хочет Хуан Карседо с точки зрения тактики и с каждым матчем "Спартак" становится лучше.

- Сейчас у нас новый тренер, мы понимаем, что Карседо хочет от нас с точки зрения тактики. Понимаем, как играть с мячом и без него.

Сейчас с каждым матчем мы становимся лучше, - цитирует Джику "Матч ТВ".

В январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.

