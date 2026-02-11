Титов рассказал, нужны ли "Спартаку" еще новички после трансфера Сауся

"Чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать. Брать футболистов просто для количества - категорически нет.
Если и усиливаться, то точечно, под стартовый состав. Как это было, например, с Фернандо в чемпионский сезон - он пришел и реально усилил команду, был лучшим опорным полузащитником лиги.Если появится такой трансфер, я, конечно, только за", - сказал Титов Metaratings.
26 января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" сообщила о трансфере Владислава Сауся из "Балтики". Соглашение с правым полузащитником рассчитано до конца июня 2030 года.
Фернандо играл за "Спартак" с 2016 по 2020 год. Всего за клуб опорный полузащитник провел 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Московская команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.