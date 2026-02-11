Игрок ЦСКА Глебов высказался об интересе к нему со стороны европейских клубов

"Я общаюсь с ним (агентом) на эту тему, можем встретиться. Слухи - это слухи.
Не вижу смысла обсуждать уход в Европу, пока не будет официального предложения в ЦСКА.Я могу, конечно, ходить и говорить, что меня якобы хочет "Барселона", но какой от этого толк?" - сказал Глебов в интервью "Советскому спорту".
Кирилл Глебов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел за клуб 23 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.