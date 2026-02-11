Обляков: теперь Тороп снится "Зениту" в страшных снах!

"Армейцы, всем привет! Сегодня завершили второй сбор и выступление на зимнем Кубке РПЛ победой над "Зенитом".
Отличная работа всей команды, и отдельное упоминание Славе - уже вторую серию пенальти берет от "Зенита", теперь он, похоже, снится им в страшных снах!" - написал Иван Обляков в своем Telegram-канале.
Матч петербургского "Зенита" против московского ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ состоялся вчера, 10 февраля на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти победили "армейцы" (4:3 - пен).
Владислав Тороп выступает за московский клуб с начала августа 2020 года. В текущем сезоне голкипер провел 12 матчей, пропустил 9 голов и отыграл 6 встреч на ноль.